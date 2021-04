Mikrochips: Kleine Kunst mit großem Gefahrenpotenzial

In den winzigen kleinen Chips steckt nicht nur viel Technik, die Herstellung verbraucht auch viel Wasser.

Was haben Elektroautos, Kühlschränke, Smartphones und Kampfjets gemeinsam? „Viele von ihnen würden ohne Mikrochips nicht funktionieren. Braucht Apple etwa ultraschnelle Siliziumchips, wendet die Firma sich an den größten Auftragsfertiger der Welt – das taiwanesische Unternehmen TSMC“, sagt Jan-Peter Kleinhans. Laut dem Experten der Stiftung „Neue Verantwortung“, einem Think Tank für die Gesellschaft im technologischen Wandel, hat die „Taiwan Semiconductor Manufacturing Company“ einen Marktanteil von rund 60 Prozent und nahm 2020 knapp 46 Milliarden Dollar ein: „Der nächstgrößte Auftragsfertiger ist Samsung, mit 20 Prozent.“