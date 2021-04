Roche-Chef sieht digitalen Aufholbedarf an Hochschulen

MCI-Rektor Andreas Altmann sprach mit Roche-Chef Severin Schwan im Livetalk über Digitalisierung in der Gesundheitsbranche.

Innsbruck – Seit 1993 ist der Tiroler Severin Schwan bei dem Schweizer Pharmakonzern ‚Roche Group‘ tätig, seit 2008 ist er Chef des Global Players. Die Kernstrategie von Roche basiere auf zwei Elementen, erklärte der bestbezahlte europäische Manager im MCI-Livetalk mit MCI-Rektor Andreas Altmann: Pharmaprodukte und deren Handel sowie Diagnostik. Dabei fokussiere sich Roche auf personalisierte Medizin bzw. Behandlung, um Nebeneffekte so gering wie möglich zu halten.

Gerade Covid-19 habe aufgezeigt, dass die Gesundheitsbranche bei der Digitalisierung noch hinterherhinke. Die Lösung dazu lautet laut Schwan „Real World Data in klinischen Versuchen“. Dabei gelte es zwischen identifizierbaren Daten, wie sie im Onlinehandel verwendet werden, und nicht-identifizierbaren Daten, die nicht auf bestimmte Personen zurückzuführen sind, zu differenzieren. Letztere kommen in der Pharmaindustrie zum Einsatz. „Der Datenschutz ist in diesem Bereich ja auch viel regulierter als im Konsumentenbereich“, erklärt Schwan.