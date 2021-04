Drastischer Personalabbau: Ruefa schließt jedes vierte Reisebüro

Wien, Kitzbühel – Die Corona-Krise fordert auch bei der Verkehrsbüro Group, dem größten heimischen Reisekonzern, seinen Tribut. So wurde in den vergangenen Monaten ein drastischer Personalabbau vollzogen. Zudem wird bis Ende April rund ein Viertel der Ruefa-Reisebüros in Österreich geschlossen. Die Maßnahmen sind Teil einer Restrukturierung des Konzerns, bei der die Digitalisierung im Vordergrund steht, wie Verkehrsbüro-Vorstandsmitglied Helga Freund im Gespräch mit der TT erklärt.