Boykott der Tiroler Gemeinden: Einfamilienhaus statt private Bauträger

Innsbruck – Michael Kugler ist Bauträger und Sprecher der Fachgruppe in der Wirtschaftskammer. Als Unternehmer hat er allein seit 1. Jänner 2020 bis heute 113 Wohnungen verkauft. „13 an Anleger, 100 an Eigentümer“, sagt Kugler. Die Zahlen legt er auf den Tisch, weil es ihn ärgert, „dass in Tirol dauernd behauptet wird, wir bauen nur für Investoren“.