Starke Saison macht den Raiders Basketballern Lust auf mehr

Die Swarco Raiders präsentierten sich als eingeschworene Truppe, am Samstag endete die Saison in der zweiten Bundesliga im Halbfinale.

Innsbruck – Mit einer Niederlage die Saison zu beenden, ist bitter, aber bei den Swarco Raiders Basketballern ist es der Schlusspunkt hinter etwas Großartigem. Rang vier im Grunddurchgang der zweiten Bundesliga, Halbfinal-Einzug und dort am Ende nur knapp in der „Best of three“-Serie 1:2 dem besten Team der Saison, den Güssing/Jennersdorf Blackbirds, unterlegen – das war weit mehr, als man sich erwarten durfte. Nach dem 62:74 am Samstag ist die Lust auf mehr geweckt. Und schon als das Licht in der Halle ausging, richtete sich der Blick längst in die Zukunft.