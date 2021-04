Am Tag der Arbeit wollen die Raiders gegen die Panthers zurück in die Spur

Innsbruck – Nach der 24:31-Niederlage gegen den Dauerrivalen Vienna Vikings können die Swarco Raiders Footballer am Tag der Arbeit wieder zurückschlagen. Am kommenden Samstag (15 Uhr) sind die Black Panthers aus Prag in der AFL im Innsbrucker Tivoli-Stadion zu Gast. Für die Raiders wird es nach der knapp verlorenen Partie gegen die Wiener sowie dem 45:18-Triumph bei den Graz Giants als Top-Favorit die Chance zur Rückkehr auf die Siegerstraße.