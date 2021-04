Polizei entdeckte bei Kontrolle in Oetz gefälschtes Autokennzeichen

Oetz – Eine Anzeige wegen des Verdachts der Fälschung besonders geschützter Urkunden hat sich ein Zulassungsbesitzer aus dem Bezirk Imst eingebrockt. Das Fahrzeug des Mannes wurde am Montag auf der Landesstraße in Oetz im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unter die Lupe genommen. Die Beamten stellten fest, dass es sich beim hinteren Kennzeichen am Auto um eine Totalfälschung handelte.