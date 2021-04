Ötztal Straße nach Felssturz vorübergehend gesperrt

Zwieselstein – Nach einem Felssturz im Umfang von einem Kubikmeter zwischen Zwieselstein und Untergurgl im Bereich der Klammgalerie am späten Montagnachmittag ist die Ötztal Straße (B 186) vorerst für den Verkehr gesperrt worden. Räumungsarbeiten an der Abbruchstelle und in der Sturzbahn waren laut Land Tirol im Gange. Die Straße soll im Laufe des Dienstags wieder freigegeben werden.