Antisemitismusbericht 2020 zeigt Höchststand von Übergriffen

Wien – Auch mehr als 75 Jahre nach der Schoah sind Jüdinnen und Juden in Österreich mit Antisemitismus konfrontiert. Beleidigungen, Drohungen, Vandalismus sowie physische Angriffe machen ein sorgenfreies jüdisches Leben hierzulande unmöglich. Dieser alarmierende Befund geht aus dem Antisemitismusbericht 2020 hervor.

Demnach wurden im vergangenen Jahr der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) 585 antisemitische Vorfälle gemeldet – gegenüber 2019 ist das ein Anstieg um 6,4 Prozent (550 Vorfälle). Gleichzeitig ist das ein trauriger Rekordwert. Seit Beginn der Dokumentation vor 19 Jahren wurden noch nie so viele judenfeindliche Übergriffe gemeldet wie im Vorjahr. „Dabei beinhaltet der Bericht ausschließlich gemeldete Vorfälle, die von unseren Expertinnen und Experten verifiziert wurden. Es ist von einer hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle auszugehen“, schreibt IKG-Generalsekretär Benjamin Nägele in dem Bericht.

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, erklärt, dass „speziell im Internet und auf vielen Demos wüste antisemitische Lügen verbreitet wurden“. Antisemitismus sei aber vielschichtig, sagt Deutsch. Sein Appell: „Wichtig ist, dass man nicht nur auf den Antisemitismus der anderen zeigt, sondern in seinem eigenen Umfeld dagegen aufsteht, sei es im Internet, im Stadion, in der Straßenbahn oder auf einer Demonstration.“

Wie vielschichtig Antisemitismus ist, zeigt der Bericht. Von den 585 Vorfällen waren elf physische Angriffe – um fünf mehr als im Jahr davor. 22 Bedrohungen wurden gemeldet – 2019 waren es 18. In 53 Fällen handelte es sich um Sachbeschädigung (2019: 78 Vorfälle). Gesunken ist auch die Zahl der einschlägigen Massenzuschriften von 209 auf 135. Deutlich mehr gemeldete Fälle gab es von verletzendem Verhalten – ein Anstieg von 239 auf 364 –, darunter fallen antisemitische Beschimpfungen, Äußerungen, Kommentare und Botschaften in verbaler oder schriftlicher Form. 195 der antisemitischen Handlungen konnten keinem ideologischen Hintergrund zugeordnet werden. 229 haben einen rechten, 87 einen linken und 74 einen islamischen Hintergrund, heißt es in dem Bericht.