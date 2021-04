„Health-e-Bikes“: Lebensraum Tirol Holding startet Medizinprojekt

Wien – Im Rahmen des Programms „gesund.tirol“ pilotiert die Lebensraum Tirol Holding mit ihrem Unternehmen Standortagentur Tirol und dem AIT Austrian Institute of Technology das Projekt „Tele-Prävention“.

Das Landesinstitut für Integrierte Versorgung (LIV) Tirol bringt seine langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Telemedizinprojekten ein. Das langfristige Ziel ist es, Menschen in Bewegung zu bringen und somit klassischen Zivilisationskrankheiten, die durch Bewegungsmangel entstehen können, vorzubeugen. Dafür werden das Gesundheitsresort „Das Sieben“ und das Sportresort „Das Hohe Salve“ mit spezifischen „Health-e-Bikes“ ausgestattet.

Gerade in Zeiten von Covid-19 gewinne die Telemedizin rasant an Bedeutung, heißt es. Das Landesinstitut für Integrierte Versorgung (LIV) Tirol macht bereits seit 2012 im Zuge des Versorgungsprogramms „HerzMobil Tirol“ gute Erfahrungen in der telemedizinischen Betreuung von Patienten und Patientinnen.