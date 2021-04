Von Licht durchpulste Räume: Retrospektive im Innsbrucker Stadtarchiv

Kuratiert hat sie mit Carl Kraus – einem der Mitherausgeber des Buches – ein exzellenter Kenner des Kirschl’schen Werks. „Lichträume“ nennt er die Schau, die einen exquisiten Querschnitt durch ein Werk zeigt, in dem die Wirklichkeit als delikates Spiel abstrakter Formen inszeniert ist. Egal, ob der Mensch, die Landschaft oder das Stillleben das Motiv war. Wobei letztlich alles zur puren, von Licht durchpulsten Malerei wird, durchdekliniert in sämtlichen Varianten rund um die Nicht-Farbe Weiß.

Neben diesen Arbeiten, mit denen Kirschl in die Tiroler Kunstgeschichte eingezogen ist, zeigt die Schau aber auch Bilder des ganz jungen, noch nach seiner eigenen Handschrift suchenden Künstlers. In einer Vitrine liegen Objekte aus der Kirschl’schen Sammlung, die da und dort in den Bildern wieder auftauchen. Aber auch der fotografierende oder von anderen etwa beim Malen auf einer griechischen Insel fotografierte Künstler begegnet dem Besucher der Schau. Genauso wie Bilder von Malerfreunden wie Norbert Drexel oder Sepp Orgler. Besonders berührend ist ein kleines „Blumenkabinett“, das Carl Kraus als Schau in der Schau eingerichtet hat. Bestückt u. a. mit Arbeiten von Max Weiler, Gerhild Diesner und Hilde Nöbl sowie einem besonders schönen Blumenbild von Kirschls langjähriger Gefährtin Jutta Katharina Kiechl.