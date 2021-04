„Gemeindeschmiede“ soll junge Politiker gewinnen: „Wer, wenn nicht sie?“

Wattens, Kauns – Matthias Schranz ist 34 Jahre alt, als Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger derzeit Bereichsleiter zweier Chirurgie-Stationen im Krankenhaus Zams und einer der jüngsten Bürgermeister in Tirol. Seit Oktober 2017 steht Schranz dem 500-Einwohner-Ort Kauns im Bezirk Landeck vor. „Mit 24 Jahren bin ich in die Gemeindepolitik gegangen, war vorher schon bei Jungbauernschaft und Landjugend aktiv. Ich war schon immer im Gestalten tätig. Und habe meinen Weg nie bereut“, sagt er.

Nicht viele junge Menschen haben es so wie der Oberländer gemacht. In der heimischen Kommunalpolitik gibt es Nachwuchssorgen. Mehr als 200 der 279 Bürgermeister, etwa drei Viertel, sind älter als 50 Jahre. Deshalb haben Gemeindeverband, GemNova und Land die Initiative „Gemeindeschmiede“ ersonnen, mit der Tirolerinnen und Tiroler im Alter zwischen 15 und 30 Jahren für die politische Arbeit in ihren Heimatorten gewonnen werden sollen. Gestern wurde das Projekt in Wattens vorgestellt.