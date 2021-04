Von großen Abenteuern erzählen: Online-Fortbildungen für Eltern in Lienz

Lienz – Gemeinsam mit Kleinkindern bis zum Lesealter kann man mit Hilfe von Bilderbüchern Zuwendung, Beziehung, Spaß und Freude in den Alltag zu holen. „Die Themen Corona, Ansteckung und Impfen beschäftigen schon die Jüngsten, auch wenn sie nur die Gespräche der Erwachsenen mithören“, sagt Roswitha Girstmair, die als Lehrerin in ihre Berufslaufbahn gestartet ist und inzwischen als Tagesmutter ihre Berufung zum Beruf gemacht hat. „Beim Bilderbuchschauen widme ich mich ganz dem Kind, der Geschichte, und – ebenso wesentlich – auch mir selbst“, meint die Pädagogin. Auch die Mama oder der Papa selbst würden sich etwas Gutes tun, wenn sie täglich fünf bis zehn Minuten des Geschichtenerzählens in ihren Alltag einbauen würden. „Man kommt selbst zur Ruhe, schafft für sich und sein Kind eine Wohlfühlatmosphäre und darf staunen darüber, was die Kleinen zu erzählen haben. Man muss ihnen eigentlich nur zuhören, schon bereichern die Zwerge das eigene Denken und regen sogar zum Philosophieren an.“