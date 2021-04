Neuerfinden in alten Formen: Christoph W. Bauer hält Poetikvorlesung

Diese neuen Bedingungen seien eine zusätzliche Herausforderung, sagt Bauer. Bei Lesungen und Workshops sei ihm der direkte Kontakt mit dem Publikum sehr wichtig. „Es ist fordernd, allein vor der Kamera und ganz ohne Reaktionen der Zuhörenden die notwendige Konzentration zu halten“, erklärt er. „Mit tradierten Formen Neues sagen“, so hat Bauer seine Vorlesung überschrieben. Er will damit seinen literarischen Ansatz zur Sprache bringen. Und ihn dadurch in Frage stellen. „Meine Arbeit ist ein permanentes Infragestellen, insofern muss ich auch meinen Ansatz in der Rückschau und im Blick nach vorne immer neu befragen“, sagt er. Die antike Literatur, vor allem Catull, sei in den vergangenen Jahren für seine Arbeit immer wichtiger geworden. „In der Vorlesung will ich auch nachzeichnen, wie Catulls Verse oder die von Guido Cavalcanti in meine fließen – und wie etablierte Formen meinen Versuchen, Neues und ganz Gegenwärtiges auszudrücken, Struktur geben können“, sagt Bauer.