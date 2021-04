Weniger Verkehr: Ein Ausnahmejahr auch für die Luftqualität in Tirol

Innsbruck – Aufatmen. Was in der gesundheitspolitischen Frage der Pandemiebekämpfung noch nicht der Fall ist, wurde indes in Sachen Luftgüte in Tirol zumindest im abgelaufenen Jahr durch Corona erreicht. Die Luftqualität hat sich nämlich 2020 deutlich verbessert. Das geht aus dem nun vorliegenden „Tiroler Luftgütebericht 2020“ schwarz auf weiß hervor.