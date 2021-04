„Sehr pauschal“: Uni-Rektor Märk kontert interne Kritik

Dass erst so kurz vor Pfingsten und damit auch dem Ende des Lehrbetriebs ein „langsames Hochfahren“ des Lehrbetriebs in Form eines Hybridmodells von virtueller Lehre und Präsenz-Studium propagiert werde, bezeichnete der Innsbrucker Politikwissenschafter Ferdinand Karlhofer im TT-Interview am Montag als nicht sehr realitätsnah. Schließlich befänden sich viele Studenten nicht in Innsbruck, vielfach würden zudem Uni-Büros leer stehen. Zudem würden Studenten teils ohne jegliche Anleitung auf Selbststudium umgeleitet.