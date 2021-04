Gute Auftragslage: Jobabbau bei Swarovski fällt heuer kleiner aus

Der Mitarbeiter-Abbau bei Swarovski soll nicht so umfangreich ausfallen, wir ursprünglich geplant. © AFP/KLAMAR

Wattens – Ein angekündigter Stellenabbau bei Swarovski fällt geringer aus, als ursprünglich geplant. Darüber informierte der Kristallkonzern seine Mitarbeiter in einer Aussendung. Im Vorjahr hatte es bei Swarovski "Transformationen über alle Geschäftsbereiche" gegeben, wie der Konzern es nennt. Mit Robert Buchbauer bekam der Betrieb einen neuen Geschäftsführer, der die Organisationsstrukturen anpasste. Die Folge war ein Abbau von 1200 Mitarbeitern. Im heurigen Jahr sollten 600 weitere folgen.

Wie Swarovski jetzt mitteilte, soll der Stellenabbau im Jahr 2021 nun wegen der guten Auftragslage aber nur 250 Stellen betreffen. "Mittelfristig rechnen wir mit einem Personalstand von 3000 Beschäftigten am Standort Wattens. Die Anpassungen 2021 betreffen: Operations, Marketing, Sales und Finance & Administration", so die Geschäftsführung in dem Mitarbeiterbrief.

Die derzeitige gute Auftragslage sorgt demnach dafür, dass 350 Mitarbeiter, die ursprünglich abgebaut werden sollten, ihren Job behalten können. Grund dafür sei unter anderem die neue Schmuckkollektion, ein neu designtes Verkaufsgeschäft in Mailand, dem noch neue Shops folgen sollen, und die Entwicklung bestimmter Segmente des Kristallgeschäfts, die sich besser entwickelt hätten als angenommen.

Entlassungsgespräche starten im Juli

Nach weiteren Analysen soll der Abbauprozess im Juni gestartet werden. Am 14. Juni werde das Frühwarnsystem beim AMS aktiviert, ab 19. Juli dann die Abteilungen bzw. Betroffenen vom Stellenabbau informiert. Diese "Trennungsgespräche", wie Swarovski sie nennt, sollen im Herbst abgeschlossen sein. Man wolle die betroffenen Mitarbeiter in der kommenden Zeit so gut wie möglich unterstützen. Dazu soll es ab Juli von AMS, amgTirol, Betriebsrat und Personalabteilung Veranstaltungen und Detailinformationen zu den Themen Sozialplan, Stiftung und Arbeitslosengeld geben. Geplant sind auch Online-Workshops und individuelle Coachings, die dabei helfen sollen, mit der Situation umzugehen.

