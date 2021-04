Der ideale Beruf für Idealisten: Leitartikel zur „Gemeindeschmiede"

Sie tragen gern Verantwortung? Und wenn eine Entscheidung nicht passt, wem auch immer, macht es Ihnen nichts aus, zur Verantwortung gezogen zu werden, oft vor Gericht? Es bereitet Ihnen Freude, mit Summen in der Höhe von Millionen Euro zu jonglieren, für jeden Cent zu bürgen und dabei selbst nur ein maximal durchschnittliches Salär zu erhalten? Die Aussicht darauf, beschimpft, bedroht oder gar körperlich angegriffen zu werden, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, spornt Sie an? Dann sollten Sie sich um einen der 279 Bürgermeisterposten in Tirol bewerben.