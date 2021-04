Haushaltsenergiepreise im März erstmals wieder über Vor-Corona-Niveau

Wien – Die Preise für Haushaltsenergie sind in Österreich im März wegen der anziehenden Spritpreise erstmals wieder über Vor-Corona-Niveau gelegen. Der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Energiepreisindex (EPI) kletterte innerhalb eines Jahres um 5,0 Prozent – die allgemeine Teuerungsrate betrug dagegen lediglich 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Februar stiegen die Energiepreise um 2,5 Prozent, während der VPI um 1,1 Prozent zulegte.

Am stärksten verteuerte sich Sprit: Superbenzin kostete um 7,0 Prozent mehr als ein Jahr davor, Diesel um 6,1 Prozent mehr. Gegenüber dem Vormonat Februar verteuerte sich Super um 4,9 Prozent und Diesel um 4,4 Prozent. Für Heizöl musste im Jahresabstand um 3,5 Prozent mehr bezahlt werden und binnen Monatsfrist um 3,3 Prozent mehr.

Eine Ölheizung sei selbst bei niedrigen Heizölpreisen kein billiges Heizsystem, betonte dazu der Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, Peter Traupmann - auch wenn im vergangenen Winter die Preise für Heizöl so niedrig wie das letzte Mal vor fünf Jahren gewesen seien. Beim Heizkostenvergleich befand sich die Öl-Brennwert-Heizung bei einem durchschnittlichen, thermisch nicht sanierten Einfamilienhaus auch bei den niedrigen Heizölpreisen des Vorjahres nie unter den Top 3 der kostengünstigsten Heizsysteme, so Traupmann. Im Neubau sei der Ölkessel-Einbau schon seit dem Vorjahr unzulässig – daher seien die laufenden Energiekosten die relevante Vergleichsgröße. Genau auf den Bestand an Ölheizungen ziele auch die "Raus aus Öl und Gas"-Förderaktion des Klimaschutzministeriums ab.