200. NBA-Sieg für Pöltl beim Erfolg der San Antonio Spurs in Washington

Washington - Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) seinen 200. Sieg in Spielen der regulären NBA-Saison gefeiert, in denen er zum Einsatz gekommen ist. Das 146:143 n.V. der San Antonio Spurs bei den Washington Wizards war ein echtes Spektakel. Der 25-jährige Center aus Wien steuerte zehn Punkte, vier Rebounds und zwei Assists in 26:23 Minuten auf dem Parkett bei.