Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Thiem, Zverev und der Leidensweg

Wien, München – Er war, wie Dominic Thiem freimütig einräumte, in ein Loch gefallen. Und wenn ein seit Jahren auf Perfektion getrimmtes Gefüge nur ein wenig aus dem Lot gerät, kann dies vielfältige Auswirkungen haben. Auch oder insbesondere in Pandemie-Zeiten. Seit 16. März hat Thiem kein Match mehr bestritten, beim Masters-1000-Event in Madrid (ab 2. Mai) will der Weltranglisten-Vierte auf seinem Lieblingsbelag zurückkehren.