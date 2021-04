Corona-Infektion möglicher Auslöser neurologischer Funktionsstörungen

An der Innsbrucker Klinik für Neurologie leitet Wenning das 2006 gegründete Dysautonomie-Zentrum, das in seiner Art einzigartig in Österreich ist. "Wir diagnostizieren und betreuen im Schnitt 500 Patientinnen und Patienten", sagte Wenning. Nun hätten sie beobachtet, dass bei von einer Covid-Erkrankung Genesene auch noch Monate nach durchgemachter Infektion neurologische Funktionsstörungen aufwiesen. "Ob die Betroffenen schon zuvor eine nicht-diagnostizierte Dysfunktion hatten, oder diese erst durch Corona ausgelöst wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen", so Wenning, der auch als Professor für klinische Neurobiologie an der Medizin-Uni Innsbruck tätig ist.