Radfahrer in Graz geriet unter Straßenbahn und wurde schwer verletzt

Graz – Ein 39-jähriger Radfahrer ist Dienstagfrüh an einer Straßenbahnkreuzung gestürzt, unter die Tram geraten und mehrere Meter weit im Fangkorb mitgeschleift worden. Die Berufsfeuerwehr Graz musste das Schienenfahrzeug anheben, um den Mann zu befreien. Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und hat auch mögliche innere Verletzungen davongetragen, hieß es seitens der Polizei. Er wurde am Vormittag notoperiert, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.