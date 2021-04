Andere Preise bei Online-Shopping via Laptop oder Handy: AK fordert Klarheit

Wien – Online shoppen, aber am Laptop ein anderer Preis als am Smartphone? Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer (AK) kommt das immer häufiger vor. Je nach Endgerät können Preise im Internet am gleichen Tag unterschiedlich hoch sein. Ein aktueller AK-Test zeigt bis zu 55 Prozent höhere Preise beim Online-Shoppen und Urlaub Buchen am gleichen Tag, je nachdem, ob mit Laptop, iPhone oder Co. gebucht wurde.