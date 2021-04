Verdacht auf Mord an Eltern in Südtirol: Leiche des Vaters entdeckt

Bozen, Trient – Am Dienstag soll nach monatelanger Suche am Etschufer in Trient die Leiche eines 68-Jährigen gefunden worden sein, der gemeinsam mit seiner Ehefrau in Südtirol von ihrem Sohn getötet worden sein soll. Ein Fußgänger entdeckte die Leiche. Der Anwalt der Schwester des 31-jährigen Verdächtigen habe dies am Nachmittag bestätigt, berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it.