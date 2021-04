Brand im Kraftwerk Ebbs: Drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Ebbs – Am Dienstag wurden nach einem Brand im Inn-Kraftwerk in Ebbs drei Personen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert. Am späten Vormittag war es zu einem Defekt an einem Elektroverteiler gekommen, der zu einem Brand führte. Die Feuerwehr Ebbs löschte das Feuer, teilte die Polizei am Abend mit. (TT.com)