Nach Waldschäden randvoll: Guter Holzpreis leerte Lager in Ainet

Ainet – Sturm und Schnee haben dem Osttiroler Wald in den letzten Jahren stark zugesetzt. Um so viel Holz wie möglich vor dem Borkenkäfer zu retten, errichtete das Land im Herbst 2020 ein Nasslager auf dem Areal der Waldgenossenschaft Iseltal in Ainet. Die umgestürzten Baumstämme konnten auf die 2,2 Hektar große Fläche gebracht werden. Dort wurden sie mit einem ausgeklügelten Beregnungssystem frisch gehalten, um die Holzqualität zu bewahren. An die 50 Waldbesitzer nutzten diese Möglichkeit. Doch der Preis war damals im Keller, die Aussichten trübe.

Heute ist von den 30.000 Kubikmetern schnittfähigem Holz in Ainet nichts mehr übrig. Alles ist verkauft. „Die Situation am Markt hat sich innerhalb nur eines Jahres um 180 Grad gedreht“, erklärt LHStv. Josef Geisler. „War es letztes Jahr beinahe aussichtslos, das Holz am Markt unterzubringen, übersteigt nun die Nachfrage das Angebot.“ Das gilt ganz besonders in Osttirol, und wieder ist das Wetter schuld. „Aufgrund der extremen Schneelage sind viele Forstwege noch nicht offen, es kommt also kaum frisches Holz aus dem Wald“, sagt Josef Geisler.