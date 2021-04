Wirtschaftsgespräche im Gerede der Innsbrucker Stadtpolitik

Innsbruck – Reden ist Silber. Schreiben ist Gold. Seit Beginn dieser Legislaturperiode agieren die Parteibüros in der Innsbrucker Stadtpolitik nach diesem Motto. Jetzt, im koalitionsfreien Raum, haben Presseaussendungen Hochkonjunktur. Da werden alte Themen (etwa Busparkplatz) genauso wieder ausgepackt wie darüber zu reden, wie man miteinander redet. Konkretes bleibt da auf der Strecke.

Auch gestern wurde erst geredet und dann geschrieben. Und für den Beobachter blieb der Eindruck zurück: Waren die wirklich alle bei derselben Sitzung? Anlass der dienstäglichen Polit-Schnappatmung waren die Wirtschaftsgespräche. Das Forum also, in dem die ehemalige Koalition plus NEOS tagte. Später kamen dann auch noch die übrigen Fraktionen hinzu. Diese Wirtschaftsgespräche soll es jetzt nicht mehr geben. Zumindest ist das die Wahrnehmung von ÖVP und FPÖ. Bei den Grünen klingt das ganz anders.