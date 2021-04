Haiming gibt grünes Licht für Baulandumlegung

Großer Andrang herrschte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Haiming. Die Bürgervertretung beschloss einstimmig, einem Baulandumlageverfahren zuzustimmen und so rund 35 neue Parzellen zu schaffen.

Haiming – Allerorts im Oberland ist das Wohnen Thema. Die Gemeinde Haiming ist da keine Ausnahme. Seit etlichen Monaten ist die Gemeindeführung rund um Bürgermeister Josef Leitner dran, in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und privaten Grundbesitzern mehr als 20.000 Quadratmeter Freiland in Bauland „umzulegen“. Aufgrund der generellen Knappheit an bebaubaren Flächen schreibt das Land allen Beteiligten mehrere Voraussetzungen vor, um zum begehrten „Häuslbauland“ zu kommen.