Österreicher stehen Umschulungen weniger offen gegenüber

Wien – Die Österreicherinnen und Österreicher stehen Umschulung in andere Berufe weniger offen gegenüber als dies in anderen Ländern der Fall ist. Das ergab eine Umfrage des Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) mit Stepstone. In Österreich wurden 600 Personen befragt. Demnach sind fünf von zehn Befragten dazu bereit, international sind es sieben. Attraktiv für Umschulungen sind Berufe in der IT-Branche.