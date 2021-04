Ruf nach mehr Impfschutz: Lehrer-Aufstand sorgt in Tirol für Ärger

Innsbruck – Da ist von einem „Lotteriespiel mit der Lehrergesundheit“ und Forderungen nach Rückkehr in den Distanzunterricht die Rede. Wie berichtet, sträubt sich die AHS-Lehrergewerkschaft in Tirol gegen den für 17. Mai vom Bildungsministerium angekündigten vollen Präsenzunterricht für alle Schüler. Vorsitzender Karl Digruber argumentiert damit, dass in Tirol für die AHS-Pädagogen eben immer noch gar kein bzw. kein ausreichender Impfschutz hergestellt worden sei.