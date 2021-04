Somalias Präsident ruft nach massiven Spannungen zur Neuwahl auf

In den vergangenen Tagen haben die Ausschreitungen in Somalia an Heftigkeit zugenommen.

In einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede an die Nation kündigte Mohamed in der Nacht zum Mittwoch an, kommenden Samstag um die Zustimmung des Parlaments "für den Wahlprozess" zu bitten. Die politischen Akteure rief er zu "dringenden Gesprächen" über die Art der Abhaltung der Wahl auf. Außerdem teilte er mit, dass er den Versuch, weitere zwei Jahre im Amt zu bleiben, fallen lasse.