22-Jähriger im Bezirk Braunau tödlich mit dem Auto verunglückt

Feldkirchen bei Mattighofen – Ein 22-jähriger aus dem Bezirk Braunau ist in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Pkw tödlich verunglückt. Er verlor auf der Aicher Straße nahe Feldkirchen bei Mattighofen in einer leichten Linkskurve die Herrschaft über das Fahrzeug und fuhr in die angrenzende Wiese. Nach kurzer Fahrt saß der Pkw auf einer Böschung auf und wurde weiter katapultiert. Beim Aufprall auf der Wiese wurde der junge Mann aus dem Fahrzeug geschleudert.