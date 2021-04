Rapid zu Gast im Tivoli: Zeit fürs nächste kleine WSG-Wunder

Zwei Dauerbrenner bei ihren Clubs – WSG-Marathonmann David Gugganig (bislang 2317 Einsatzminuten) will Rapid-Torjäger Ercan Kara (l.) heute an die Leine legen.

Innsbruck – Vor der stark ersatzgeschwächten WSG Tirol türmt sich heute erneut Rapid auf. Stammkeeper Ferdl Oswald fehlt ebenso wie der gelbgesperrte Spielmacher in der Innenverteidigung (Raffael Behounek), dazu der verlässliche Turbo in der Rechtsverteidigung (Fabian Koch/Gehirnerschütterung) sowie den Edelroutinier im Sturm (Zlatko Dedic).

Die Ausgangslage hat sich nach der 0:4-Niederlage vom Sonntag fürs Rückspiel nicht gerade verbessert. Vielleicht rückt zumindest Angreifer Tobias Anselm (absolvierte gestern einen Fitnesstest) wieder in den Kader. Cheftrainer Thomas Silberberger ist jede frische Kraft willkommen. Das gilt für den Körper wie für den Geist, denn der WSG-Cheftrainer hält neben einer langen Ausfallsliste fest, dass sich neben Oswald mit David Gugganig (2317 Einsatzminuten), Behounek (2250), David Schnegg (2220), Nemanja Celic (2208), Koch (2136) und Thanos Petsos (2042) auch sechs Feldspieler im Team befinden, die den „2000er“ in dieser Saison schon geknackt haben. Bei Gegner Rapid sind es gerade einmal drei (Barac, Ullmann, Kara) Spieler. Die Gelegenheit zur Rotation fällt den anderen Teams in den englischen Wochen zudem wesentlich leichter.