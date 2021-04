Der Traum vom Henkelpott verbindet ManCity und Paris Saint-Germain

Paris – Starcoach Pep Guardiola will mit Manchester City endlich die Champions League gewinnen. Den nächsten Schritt Richtung Henkelpott soll sein Team am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) im Halbfinal-Hinspiel beim Vorjahresfinalisten Paris Saint-Germain machen. Die Partie findet im Prinzenpark statt, das Rückspiel eine Woche später im Etihad-Stadion von Manchester.

Gegen die PSG-Offensive um die Superstars Neymar und den nach einer Blessur wohl rechtzeitig fitten Kylian Mbappé will Guardiola nicht defensiver spielen lassen als sonst. „Sie sind es gewohnt, gegen Mannschaften zu spielen, die 90 Minuten verteidigen, und da finden sie einen Weg“, sagte der 50-Jährige am Dienstag über Paris. „Der beste Weg ist, (dem Gegner) unser Spiel aufzuzwingen, so wie wir es seit fünf Jahren machen.“