Tiroler „Gemeindeschmiede“ wird von der Opposition angezweifelt

FPÖ, NEOS und Liste Fritz haben an der Überparteilichkeit der Gemeindeschmiede so ihre Zweifel. Sie orten stattdessen eine ÖVP-Kampagne, noch dazu eine schlecht getarnte, wie FP-Landeschef Markus Abwerzger sagt: „Mit einem Wirrwarr an getarnten tiefschwarzen Namenslisten will die ÖVP in den Gemeinden ihre Macht manifestieren.“ NEOS-Chef Dominik Oberhofer kritisiert, dass die Oppositionsparteien in das Projekt nicht involviert waren. Die Liste Fritz ortet einen „ÖVP-Schmäh“. (TT)