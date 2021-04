Testpflicht in Osttirol zeigt Wirkung, Telfs ab morgen bis 9. Mai betroffen

Lienz, Abfaltersbach, Telfs – Der Bezirk Lienz gehört österreichweit zu den Regionen mit vergleichsweise hohen bis sehr hohen Corona-Fallzahlen. Mittlerweile zeichnet sich aber eine Entspannung ab, sagt Virologe und Infektiologe Gernot Walder, der mit seinem Labor in Außervillgraten die Osttiroler Entwicklung aus allernächster Nähe verfolgen kann. Der Wert, der die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Erregers anzeigt, sei niedriger geworden. „Die zuletzt hohe Zahl an Antigentests hat die Dunkelziffer im Bezirk stark reduziert und zu einer Unterbrechung der Infektionsketten beigetragen“, schildert Walder.

Wenn die Zahlen steigen, dann meist deshalb, weil die Infektion von außen mitgebracht wird, so Walders Erfahrung. Osttirol hat einen großen Anteil an Einpendlern, aber auch an Auspendlern, die am Wochenende alle heimkommen – ebenso wie Studenten oder Auszubildende, zum Beispiel Polizeischüler. Die Fluktuation ist also hoch. Ein Einreisetest an den Bezirksgrenzen wäre deshalb sinnvoll, meint der Experte. „Aus medizinischer Sicht auf jeden Fall.“