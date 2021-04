Barrieren im Außerfern finden und eliminieren

Reutte – Der Tiroler Monitoringausschuss hat den Schwerpunkt seiner Tätigkeit heuer ins Außerfern verlegt. Das unabhängige Gremium überwacht die von der UN-Generalversammlung verabschiedete Konnvention, in der die Rechte von Menschen mit Behinderungen festgelegt sind. „Wir schauen, dass den Betroffenen die Teilhabe am öffentlichen Leben möglich ist. In Reutte selbst ist diesbezüglich ja bereits einiges geschehen. Aber wie sieht es in den anderen Gemeinden des Bezirkes aus? Das werden wir jetzt vorab in einer Befragung erheben, ehe wir am 17. Juni zu einer Sitzung in der Wirtschaftskammer Reutte zusammentreffen“, erklärte Ausschuss-Vorsitzende Isolde Kafka gestern bei einer Stippvisite in Reutte.