50 Osttiroler Musikanten sind auf der Suche nach einem Heim

Seit bald 30 Jahren spielen die Musikanten der Eisenbahner Stadtkapelle Lienz in diesem Gebäude. In zwei Monaten sollen sie ausziehen.

Seit beinahe 30 Jahren nützt die Eisenbahner Stadtkapelle Lienz ein Gebäude am östlichsten Teil des Bahnhofsgeländes als Musikheim. Ursprünglich hatten die Musikanten diese Unterkunft lediglich als Provisorium bezogen, und zwar im Jahr 1993, wie es über der Eingangstür geschrieben steht. Inzwischen haben die Österreichischen Bundesbahnen das Gebäude an ein benachbartes Unternehmen verkauft. Dieses soll die Stadtverwaltung bereits im Vorjahr darüber informiert haben, dass man für die Musikkapelle einen neuen Standort suchen müsse. Zum Jahresende wurde das Mietverhältnis aufgekündigt, eine letzte Frist läuft nur noch bis Ende Juni.

Die Musiker hätten für sich bereits ein mögliches Ersatzquartier gefunden, und zwar am westlichen Ende des Bahnhofsgeländes, berichtet René Mair, Kapellmeister der Eisenbahner. Allerdings ist in dem dortigen Baukörper aktuell das Altstoff-Sammelzentrum (ASZ) der Stadt untergebracht. Dessen Neubau an einem anderen Standort ist zwar in Zukunft geplant, mehr aber auch noch nicht.