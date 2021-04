Auto prallte gegen Baum: 37-Jährige starb bei Unfall in Fügen

Fügen – Eine Frau ist am späten Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Fügen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 37-Jährige gegen 23.20 Uhr auf der Harter Landesstraße von Fügen Richtung Hart, als das Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen Baum prallte.