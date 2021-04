Neue Klasse Altenarbeit der SOB Tirol startet in Kitzbühel

Die Studierenden dieser neuen Klasse in Berufstätigenform arbeiten entweder im Altenwohnheim Kitzbühel, in einem anderen Wohn- und Pflegeheim oder in einem Sprengel der umliegenden Gemeinden und machen gleichzeitig die Ausbildung. Die Unterrichtsräume sind direkt im Altenwohnheim angesiedelt. Der theoretische Unterricht findet dort immer am Montag und Dienstag statt. Dadurch gelingt es bestens, Schule und Arbeitswelt direkt miteinander zu verknüpfen.