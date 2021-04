Motorradlenker im Vorbeifahren segnen

Die traditionelle Motorradsegnung von Pfarrer Rudolf Theurl in Schwaz fällt ins Wasser. Doch er hat eine Alternative parat.

Schwaz – Die traditionelle Motorradsegnung mit Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Barbara in Schwaz ist stets gut besucht und für viele ein wichtiger Start in die Motorradsaison. Aufgrund der aktuellen Lage kann der Gottesdienst jedoch nicht stattfinden. Doch Pfarrer Rudolf Theurl hat sich eine Alternative für die Motorradfahrer einfallen lassen.