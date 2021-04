Kaum Frostschäden im April: Obstbauern über Hochblüte erfreut

In voller Blüte zeigen sich jetzt die Obstbäume in der Genussregion Stanzer Zwetschke – 14 Tage später als in den vergangenen Jahren.

Stanz bei Landeck – Dass der April heuer deutlich kühler war als in den vergangenen Jahren, hat für die 20.000 Obstbäume in der Genussregion Stanzer Zwetschke (Stanz, Grins und Pians) so gut wie keine Auswirkungen. Das bestätigte Genussregion-Obmann Stefan Nothdurfter am Mittwoch.