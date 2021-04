Luegbrücke: Letzte Chance für gütliche Einigung vorbei

Gries a. Br. – Der Karren ist verfahren. Die Gemeinde Gries wird in ihrem Kampf gegen den Neubau der Luegbrücke auf der A13 nicht aufgeben. Ganz einfach, weil sie den Verkehr lieber in einem Tunnel verschwinden lassen will und in der nun notwendigen Erneuerung der Brücke eine „Jahrhundertchance für gesamte Wipptaler Bevölkerung“ sieht, wie Bürgermeister Karl Mühlsteiger sagt.