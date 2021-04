Zwei tote Kinder bei Messerangriff in chinesischem Kindergarten

Peking – Bei einem Messerangriff in einem Kindergarten im Süden Chinas sind zwei Kinder getötet worden. 16 weitere Menschen wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete. In der Stadt Beiliu wurde demnach ein Verdächtiger festgenommen. Der Angriff habe sich am Mittwoch ereignet. Weitere Details wurden nicht genannt.