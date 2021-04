Missbrauchsprozess gegen Ehepaar in Kärnten vertagt

Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth warf dem Ehepaar vor, in einem Zeitraum von über zehn Jahren zwei inzwischen erwachsene Kinder, die aus einer vorangegangenen Ehe der Mutter stammen, sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Schon ab der frühen Kindheit der Schwestern soll der Stiefvater regelmäßig sexuelle Handlungen durchgeführt haben. Die Mutter soll dabei nicht eingeschritten sein und ebenfalls Gewalt gegen die Kinder angewendet haben. Der Verteidiger der Angeklagten gab an, dass es zwar aufgrund von unterschiedlichen Lebenseinstellungen Auseinandersetzungen mit den Töchtern gegeben habe, die Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe wiesen sie aber zurück.

Am Donnerstag wurden mehrere Zeugen einvernommen. So sagte etwa die Mutter der angeklagten Frau aus, keine Gewalt oder sexuellen Missbrauch der Eltern gegenüber den Kindern wahrgenommen zu haben. "Das wäre für meinen Schwiegersohn nicht gut ausgegangen", sagte sie. Auch der ältere Bruder der zwei Schwestern, das dritte Kind aus der geschiedenen Ehe, sagte, er habe nichts von sexuellen Handlungen mitbekommen. Wegen seines Umzugs in ein Internat war er laut eigenen Angaben in seiner Jugend weniger daheim, die Richtigkeit der Vorwürfe könne er sich aber trotzdem nicht vorstellen. Ein Ex-Freund einer der Schwestern meinte, er habe zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls nichts wahrgenommen. Zwar habe seine Freundin ihm von einer Vergewaltigung in ihrer Kindheit erzählt, er habe dann aber nicht weiter nachgefragt.