Mann fliegt auf Hoverboard durch Stadt: Video geht durch die Decke

Seit einigen Tagen kursiert in den sozialen Netzwerken das Video eines Mannes, der im Stil von Marty McFly aus "Zurück in die Zukunft" auf einem Hoverboard durch die Straßen einer US-Stadt fliegt. Das Video wurde innerhalb weniger Tage 17 Millionen mal geklickt – und es ist kein Fake: Hunter Kowald arbeitet bereits seit Jahren an der Entwicklung eines echten Hoverboard.