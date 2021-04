Grüne Kanzlerkandidatin Baerbock will Kanzler-Amtszeit begrenzen

Berlin – Die Kanzlerkandidatin der Deutschen Grünen, Annalena Baerbock, schließt sich Forderungen nach einer zeitlichen Begrenzung der Kanzlerschaft an. "Wir sollten auch die Begrenzung der Amtszeit einer Kanzlerin und eines Kanzlers in den Blick nehmen", sagte Baerbock dem "Spiegel" im Voraus. Nach dem Willen der Grünen-Chefin soll die Amtszeitbegrenzung Teil einer umfassenden Parlamentsreform sein. So soll etwa das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden.