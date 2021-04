Das einzig Beständige ist die Veränderung

Jeweils 30 Jahre lang war er auch Obmann des Wirtschaftsbundes und ÖVP-Parteiobmann. Ein für die ÖVP legendäres Wahlergebnis fällt auch in seine Zeit: Bei den Landtagswahlen 1984 erreichte die ÖVP in Jerzens 92,4 % der Stimmen, der Zuwachs von 8,7 % war der höchste des Landes. Landeshauptmann Eduard Wallnöfer ließ sich eine persönliche Gratulation nicht nehmen.

Bereits 1976 wurde Sepp zum Tourismusobmann gewählt. Ab diesem Zeitpunkt war er bis 2010 im Aufsichtsrat der Hochzeiger Bergbahnen, dem wichtigsten touristischen Betrieb des Ortes und des gesamten Tales. „Die weißen Wochen in Jerzens-Hochzeiger“ waren eine der zündenden Ideen von Sepp Reinstadler. Es gelang ihm, attraktive Pauschalangebote mit den Hochzeiger Bergbahnen (Hansjörg Wohlfarter), der Schischule (Eiter Egwin), den Sportgeschäften und den örtlichen Zimmervermietern auf die Beine zu stellen. Als Ergebnis wurde Jerzens 1979 die nächtigungsstärkste Gemeinde des Tales, was sie bis zum Bau der Pitztaler Gletscherbahnen blieb.

"Sehr geschätzter Herr „Alt“-Bürgermeister, lieber Freund. Es ist mir ein Bedürfnis, dir zu deinem runden Geburtstag einige Sätze zu schreiben. Lass mich ein Thema herausgreifen, welches mich mit Freude und für immer an dich denken lässt: die Rückführung von in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verfassungswidrig an Agrargemeinschaften überschriebenen Gemeindegründen an die rechtmäßigen Eigentümer – die Gemeinden. Es brauchte mutige Bürgermeister wie dich, die sich für ihre Heimatgemeinden nichts gefallen ließen. Bürgermeister Sepp Reinstadler ließ sich nicht beugen, wenn es um das Wohl und um die Erhaltung des Vermögens seiner Heimatgemeinde Jerzens ging. Du bist zur Klärung aller Rechtsfragen bis zum Verfassungsgerichtshof in Wien gegangen. Lieber Sepp, du hast für deine Gemeinde Jerzens alles gewonnen. Es braucht Leute im Range von Bürgermeistern in unserem Land, die sich mutig gegen ein solches Unrecht stellen."