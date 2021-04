Falsche Urinprobe: Pkw-Lenkerin wollte Polizei mit Limo überlisten

München – Limonade statt Urin - so hat eine Autofahrerin in der deutschen Region Oberfranken versucht, Polizisten bei einer Kontrolle zu überlisten. Die Streifenbeamten stoppten die 27-Jährige in Oberkotzau (Landkreis Hof), wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie hätten den Verdacht gehabt, dass die nervös wirkende Frau unter Drogeneinfluss stehe, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrerin habe sich dann am Mittwochabend überraschend bereit erklärt, eine Urinprobe abzugeben.